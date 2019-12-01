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陳其邁輔選 允諾蔡其昌當選後雙其淋合體獻唱

最新更新：2019/12/01 12:43

（中央社記者趙麗妍台中1日電）行政院副院長陳其邁今天為立法院副院長蔡其昌輔選，2人因曾合唱歌曲，有政壇「雙其淋」之稱，陳其邁允諾，他會練好歌曲，等蔡其昌當選後，2人再次合體獻唱。

重感冒的陳其邁今天到台中市清水區為蔡其昌輔選，出席「楊典忠挺蔡英文蔡其昌後援會成立大會」，蔡其昌一早行程滿檔，連跑多個行程後，最後一刻趕抵現場和陳其邁合體。

陳其邁表示，很羨慕蔡其昌是天生好歌喉，不像他後天很認真練習，歌聲依然無法入耳，現在蔡其昌準備選舉，他就專心練歌，他會練好歌曲等蔡其昌當選後，2人再度合體獻唱。

陳其邁大力推薦蔡其昌指出，蔡其昌除問政認真，也爭取許多地方建設，他是立法院年輕一代的立委中公認人緣最好、協調能力最強，拜託大家支持蔡其昌。

台中市立委第1選區（大甲，大安、外埔、清水、梧棲）參選人蔡其昌表示，選舉期間地方仍有許多問題需要解決，他每天都在處理，陳其邁努力練歌，他也會按部就班把事情做好，多年來他陪伴鄉親解決問題，一路走來的軌跡，民眾都看得到，相信選民會挺會做事的人。

台中市議員楊典忠表示，蔡其昌早上還在地方會勘，中午又出現在立法院主持院會，蔡其昌常說，「中央經費我來爭取、地方配合款與執行進度由你掌握，中央地方合作無間才能把海線建設工作做好」，呼籲選民支持。（編輯：李錫璋）1081201

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