樹林濟安宮清醮 全台多間宮廟神尊相挺遶境

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市樹林濟安宮五朝清醮大典，今天舉辦踩街嘉年華。市長侯友宜除肯定廟方投入公益，在扶鸞起轎後，除濟安宮鎮殿保生大帝、白沙屯拱天宮三媽，還廣邀全台20間宮廟神尊遶境。

市府民政局表示，五朝祈安清醮大典也就是為期5天祈福求平安，清靖地方的醮典。「清醮」又稱建醮、做醮、或稱祈安醮，是台灣民間信仰盛行的宗教儀式。「醮」在古時候是祭神的意思，道教盛行後，稱「僧道設壇祭神」為醮，以祈求或感謝神明庇佑平安。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹今天表示，今年逢建廟230年暨廟址從樹林潭底東遷現址百年，特別舉行「東遷百年、五朝清醮」大典。今天的祈福踩街嘉年華為清醮大典中的重要特色活動。

祈福踩街嘉年華由濟安宮保生大帝、白沙屯拱天宮三媽及全台20間宮廟保生大帝等神，尊循古禮遶境樹林，還有宋江陣、十二婆姐、十二花擔、龍鳳閣等藝陣前導，遶境隊伍相當熱鬧。

市長侯友宜前往參拜，扶鸞起轎遶境，祈求國泰民安、風調雨順，並感謝濟安宮長期熱心公益慈善事業。

侯友宜表示，濟安宮是樹林、板橋溪崑地區的重要信仰中心，秉持保生大帝慈悲為懷精神，長期推動公益慈善，每年除發放各級學校獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構和家庭，還鼓勵捐血，連年獲得新北市績優宗教團表揚。

民政局長柯慶忠表示，「五朝清醮」祭典系列活動至9日結束，壓軸的醮典活動自5日起接連5天盛大展開，6日在浮洲橋下放蓮花燈，7日晚上有精彩的歌舞表演，8日在淡水施放水燈，9日有歌仔戲演出大道公傳。（編輯：李錫璋）1081201