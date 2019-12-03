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新北首辦跨領域閱讀實踐課堂 馬祖教師取經

最新更新：2019/12/03 17:51
新北市政府教育局3日於中山國中辦理全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，同時發表「突破框架—跨域閱讀X培養競爭力」專刊。（新北市中山國中提供）中央社　108年12月3日
新北市政府教育局3日於中山國中辦理全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，同時發表「突破框架—跨域閱讀X培養競爭力」專刊。（新北市中山國中提供）中央社　108年12月3日

（中央社馬祖3日電）新北市政府教育局今天於中山國中辦理全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，也首創發表「突破框架—跨域閱讀X培養競爭力」專刊，連江縣立東引國民中小學老師鄭子駿也特別向新北取經。

教育局長張明文表示，閱讀是終身學習根基，培養並鼓勵教學現場的老師們以閱讀文本為主軸，整合跨領域、跨學科資訊，設計出結合核心素養及多元領域教案，訓練孩子面對未來、解決問題能力。

鄭子駿表示，實踐跨域閱讀的最大改變是能培養學生多元思考能力。

此外，「突破框架—跨域閱讀X培養競爭力」專刊從大學與高中考試命題趨勢談起，透過得獎優質教案與老師們經驗分享，找出適合發展閱讀素養的教案設計，從實例中看到新北教師豐沛教學創作能力與熱情，及孩子們不一樣的閱讀表現。

新北市中山國民中學校長陳君武是馬祖鄉親，專刊也寄送馬祖5國中各10本，期許加強閱讀教育交流，注入新思維，培養閱讀素養終身學習人才。（編輯：李明宗）1081203

新北市政府教育局3日於中山國中辦理全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，連江縣立東引國民中小學老師鄭子駿（右）也特別向新北取經，並與新北市教育局長張明文（中）、新北市中山國中校長陳君武（左）合影。（新北市中山國中提供）中央社　108年12月3日
新北市政府教育局3日於中山國中辦理全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，連江縣立東引國民中小學老師鄭子駿（右）也特別向新北取經，並與新北市教育局長張明文（中）、新北市中山國中校長陳君武（左）合影。（新北市中山國中提供）中央社　108年12月3日
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