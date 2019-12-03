嘉縣防治奴卡氏菌有成 水產檢診評比榮獲第一

嘉義家畜疾病防治所水產獸醫師盧彥伶（圖）說，魚塭在收成後放乾池水，利用怪手翻土並經過充分曝曬後，灑上生石灰及漂白水殺菌，再注水養殖，可減少奴卡氏菌危害，這項成果參加農委會水產檢診評比，榮獲第一。中央社記者蔡智明攝 108年12月3日

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）奴卡氏菌危害水產養殖，嘉義縣家畜疾病防治所與養殖烏魚漁民合作，研發出一套標準防治措施，大幅提升烏魚存活率，參加農委會水產檢診評比，榮獲第一。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如指出，近年氣候變遷劇烈，漁產養殖感染奴卡菌病例與種類逐年增加，但沒有藥物可以治療，因此防治所今年初與嘉義縣義竹鄉養殖業者合作，進行奴卡氏菌防治實驗。

負責執行的家畜疾病防治所水產獸醫師盧彥伶接受中央社記者採訪表示，研究發現，魚塭在收成後放乾池水，利用怪手翻土，經陽光充分曝曬至底泥龜裂後，灑上生石灰及漂白水殺菌，再注水養殖，就可以減少疾病發生。

盧彥伶說，合作的養殖業者也明顯感受到烏魚存活率提高，少有染病情況，鄰近未經土壤殺菌的漁塭養殖情況則不理想。防治所也以奴卡氏菌防治成果，參加今年行政院農委會舉辦的強化動物疾病檢診比賽，並獲得專家學者肯定，榮獲全國第一名。

嘉義縣長翁章梁今天表彰家畜防治所及盧彥伶的貢獻。翁章梁表示，奴卡氏菌目前並沒有特效藥，只有透過養殖池管理、曬池及殺菌治理。這個研究也顯示，養殖不能減少工序，按部就班才能有好的收成。（編輯：洪學廣）1081203