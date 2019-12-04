2020台灣燈會官網上線 APP智慧導航

台中市政府4日舉辦「2020台灣燈會在台中」官方網站啟用儀式，會中宣布燈會官網中文版正式啟用，英文版及智慧導航APP預計16日上線。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年12月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）2020台灣燈會將於台中登場，台中市政府今天宣布，台灣燈會官方網站正式上線，還有智慧導航APP也將於近日上線，希望提供賞燈民眾貼心服務，成為賞燈最佳幫手。

2020台灣燈會主展區明年2月8日至23日在后里花博園區登場，副展區則提前從今年12月21日在文心森林公園點燈。

台中市政府今天舉辦「2020台灣燈會在台中」官方網站啟用儀式，台中市副市長楊瓊瓔在會中宣布燈會官網中文版今天正式啟用，英文版及智慧導航APP預計16日上線，未來將配合燈會開展時程持續更新內容。

楊瓊瓔表示，這次台灣燈會展期橫跨耶誕節、元旦、農曆春節，是史上最長的燈會。台灣燈會智慧導航APP不僅有燈區地圖，還提供語音導航服務，告訴民眾亮麗燈區在哪裡，更展示附近美食、遊憩景點，讓民眾白天逛台中、晚上看花燈。

台中市政府研考會主委吳皇昇指出，根據以往台灣燈會官網瀏覽紀錄，民眾最關心的就是「交通資訊」和「展演活動資訊」，因此這次特別設計在首頁就能快捷點閱這兩項資訊，讓民眾使用更便利。

為方便民眾前往燈會展區及接駁車站，台中市政府交通局長葉昭甫表示，交通局製作約600面交通標誌牌面，搭配鑽石級反光貼紙，夜間也能清楚識別。其中，高快速道路車輛前往平面道路為棕色指示牌面，平面道路車輛往停車場為藍色指示牌面。每個場站不同接駁路線也在牌面上加註編號，只要記住牌面顏色及編號，即可快速往返場站及展區。（編輯：黃世雅）1081204