儲水備用 南投草屯部分區域11日停水15小時

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）國道3號南投縣路段進行橋梁耐震補強工程，台灣自來水公司配合辦理送水管線改接工程，南投市、草屯鎮部分地區11日將停水、降壓15小時，共2268戶受影響，水公司提醒儲水備用。

交通部高速公路局進行南投縣路段國道橋梁耐震補強工程，因此，台灣自來水公司第四區管理處配合辦理南投所支援草屯送水管管線改接工程，南投市、草屯鎮部分地區11日上午9時到凌晨0時停水、降壓，影響供水時間共15小時、2268戶，呼籲用戶儲水備用。

台水公司第四區管理處今天發布訊息表示，當天除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響，正常供水，但停水區域復水後，管線末端、大樓、地勢較高地區供水可能延後數小時。

第四區管理處表示，停水含水壓降低區域包含南投市光輝里（虎山路以東、府西路、省府路）、光華里（光華路以東、環山路）、光榮里（光榮北路以東、光榮東路、光榮東路一、二街）。

以及草屯鎮山腳里（富林路一段689巷、威虎巷、虎山路424巷、402巷、福德巷332巷、民權東街）、炎峰里（中興路、大成街以東到中興路）、新厝里（虎山路以東）。（編輯：黃世雅）1081205