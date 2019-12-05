守護銀髮族健康 林陳春子獲北市傑出市民

（中央社記者陳怡璇台北5日電）北市民政局今表揚4名傑出市民，分別在樂善好施、心靈陪伴及推廣健康方面有重大貢獻。其中林陳春子20年來致力推廣銀髮族健康，讓長者活到老動到老，還被封為「媽祖婆」。

台北市民政局今天舉辦「108年度台北市傑出市民表揚活動」，其中林陳春子持續推廣銀髮族健康活動，並成立永安社區發展協會，連續7年代表信義區參加銀髮健康活力秀，更受邀至小巨蛋表演銀髮大型舞臺秀，讓長者活到老動到老。

林陳春子原本是學校老師，在晨間教土風舞，吸引不少學生家長與附近居民加入，退休後因要另覓場地上課，偶然發現永春活動中心沒什麼人用，心生一念。「這麼好的場地，如果把里民找來運動學習，下課後還能去買菜回家，應該不錯吧」，於是林陳春子除了自己教土風舞以外，還另外邀約老師開班。

手工藝、插花、瑜珈，開課的班級越來越多，又因場地要費用，於是林陳春子與某社區發展協會合作申請補助，用來支應場地費及補貼一點老師的交通費。後來考慮到許多長者喜歡唱歌，又去申請卡啦OK設備，結果這社區發展協會理事長兼當地里長，以為林陳春子開補習班、賺得多卻沒有給好處，拒絕幫忙。

「那時候我哭求都沒有用」，後來林陳春子找到另一個社區發展協會幫忙，組織掛在其名下一年後，又遭對方以稅金刁難，差點拿不到政府的補助，之後才決定自立門戶。

林陳春子說，若鄉里地方有活動需要表演節目，常常人家一通電話她就安排到好，跟著教室學生一起演出，「學生都叫我媽祖婆」，在這裡大家有向心力、有光榮感，像共同體一般彼此分享。

她說，社區評鑑時，學者驚呼「怎麼這邊的老人家都笑咪咪的」，還有人不相信大家其實都已超過65歲，因為打扮起來，人有精神有笑容，看起來就漂亮年輕，「像我80幾歲，人家也不信啊」。還有學生受邀至大學分享健康銀髮經驗談時，直呼要回去跟兒女炫耀「我90幾歲了還可以當老師」。

林陳春子表示，有學生說自從來上課之後，健保卡好幾年都沒用過，而她有時看到別的長者手裡拿了一大包藥，都會心想「啊我還不錯，不用吃藥，可以運動、唱歌、出去玩」。但要讓更多長者走出家門不是易事，招生廣告貼再多，都不及口耳相傳有用，「要用感化的、有好處就會一個邀一個」。

另外3名傑出市民得主，分別是幫助中輟學生準時到課並順利考取證照升學的心靈陪伴者李自瑞；捐贈救護車、火災住警器及身障用電動車的葉許秀治及捐贈救護車、復康巴士、消防救災指揮車等的周溫玉霞。（編輯：李亨山）1081205