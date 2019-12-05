北市查獲4件禮盒過度包裝　環保局開罰3至15萬元

（中央社記者陳怡璇台北5日電）北市環保局今天查獲4件禮盒過度包裝，違反「限制產品過度包裝」公告規定，均已依違反「資源回收再利用法」第13、14條告發，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

台北市環保局表示，依資源回收再利用法，規定產品包裝之體積比值不得超過1，此次查獲違規情形包括：康普國際企業有限公司（ELIZABETH ARDEN第五大道女性淡香精禮盒，體積比：2.08）、聯利科技股份有限公司台灣分公司（享食尚滴雞精禮盒45ML/10入，體積比：1.44）、英屬維京群島商先亞有限公司台灣分公司（YARDLEY英國玫瑰香氛禮盒組-YLB-01，體積比：1.21）、麗嬰國際股份有限公司（LITTLE TWIN STARS雙子星沐浴組禮盒，體積比：1.37）。

環保局表示，行政院環保署95年7月公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，包裝體積比值均應小於1。

環保局說明，化妝品、加工食品及酒類禮盒包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。違反規定的製造或輸入業者，將依違反「資源回收再利用法」第26條，處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

環保局提醒，民眾選購禮品時掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」。業者推出禮盒產品也先自我檢視，是否符合「限制產品過度包裝」規定，少一層包裝就是少一份垃圾。（編輯：洪學廣）1081205