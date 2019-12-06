台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市北區肉品市場遷建問題備受關注，國民黨籍台中市議員陳政顯今天指出，近日傳出市府不排除原址評估，在地居民關切，台中市長盧秀燕表示，一定會遷建，明年6月宣布新址。

位於北區的台中市肉品市場因過於老舊，周邊人口密度高，異味問題讓肉品市場成為居民的嫌惡設施，台中市議會今天召開總質詢，陳政顯表示，肉品市場遷建，在地居民期盼多年，但經發局日前發文，竟透露不排除原址評估。

陳政顯說，他雖是執政黨的議員，但若確定肉品市場留在原址，他率先抗議。

盧秀燕表示，肉品市場遷建牽涉到許多專業問題，不光選址要符合民意，以及進駐肉品商的專業問題，因此選址作業需審慎為之，預計明年6月底前將對外宣布。

經發局表示，台中市肉品市場設備老舊，目前都市計畫已變更使用分區，市府正積極選址中，就適宜遷場地點進行可行性分析評估，包括軍方閒置土地、閒置公有地、市府規劃中的產業園區、公營事業閒置土地等，市府也將審視鄰地土地使用現況、交通可及性以及與現有肉品市場區域的關聯性等，儘快完成選址。（編輯：謝雅竹）1081206