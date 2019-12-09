新北倡蒙特梭利照顧失智者 以人為主引導能力

新北市社會局與台灣認知功能促進協會合作，建置「銀色知悠生蒙特梭利中心」，將蒙特梭利教育應用在失智長者的照顧模式上，維持失智長輩獨立個體，建立自信心。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）台灣認知功能促進協會將蒙特梭利教育應用在照顧失智長輩，透過多動腦、多運動、增加社交網絡和健康飲食，讓長輩擁有獨立自主的生活知能，延緩失智。

新北市府社會局今天表示，與台灣認知功能促進協會合作，建置「銀色知悠生蒙特梭利中心」，強調照顧者透過傾聽同理心，維持失智長輩獨立個體，建立自信心，而非幫他做事，喪失生活自理能力。

蒙特梭利教育（Montessori Education）是義大利心理學家兼教育學家瑪麗亞．蒙特梭利（Maria Tecla Artemisia Montessori）發展的教育方法，特色在於以人為中心，強調尊重受教育者其獨立性。

蒙特梭利教學法強調主動探索，並設計啟發性的教學情境和教具，藉實際操作來學習，不只是聽講。教學者不要「主動」的想去「教」孩子，應做個「旁觀者」注視孩子的一切行為。

社會局長張錦麗表示，「銀色知悠生蒙特梭利中心」位於新莊區樹新路新豐公共托老中心對面，將蒙特梭利應用在失智長者的照顧模式，將做為新北市公共托老中心或銀髮俱樂部的育成培力中心，課程將培訓照顧服務員，或提供照顧家屬新的觀念作為。

張錦麗表示，截至10月底止，新北市老年人口已超過57萬人，初略統計有1/10處於亞健康和失智失能狀態，銀髮俱樂部可照顧輕度失智、失能長輩。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興，為亞東紀念醫院神經醫學部一般神經科主任。他表示，臨床常發現家屬不知如何照顧失智長輩，他自己的88歲母親今年也罹患血管性失智症，情緒常不穩定發作，深刻體會家屬照顧的痛苦。

甄瑞興說，他決定研究蒙特梭利失智症照護模式，從加拿大引進「認知悠能」訓練課程。醫學統計，全台約28萬名失智症患者，世界各國都重視如何讓長輩多動腦、多運動、增加社交網絡和健康飲食，以延緩失智。

甄瑞興表示，「認知悠能」是以人為中心，建立豐富失智症患者身心靈的環境，依其需求、偏好、習慣、優勢、技能，保存原有的能力。

他舉例，中心有一名男性長輩喜歡塗鴉，可運用各色鉛筆彩繪各式樓房、道路、車輛、遊樂場、動物等色彩繽紛的長幅卷軸，宛如藝術創作。

社會局說，「銀色知悠生蒙特梭利中心」各項設備與說明，都以鮮明色彩圖案搭配文字標記，增加長輩的辨識度。指導老師在平衡訓練時，除非必要只會守護不會出手，要訓練失智長輩保有自己生活的知能。（編輯：方沛清）1081209

新北市社會局與台灣認知功能促進協會合作建置「銀色知悠生蒙特梭利中心」，中心內各項設備與說明，都以鮮明色彩圖案搭配文字標記，增加長輩的辨識度，活動安排以讓長輩擁有獨立自主的生活知能為主要方向。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月9日