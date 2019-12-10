三創跨境電商高階班 金門接續登場

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣政府表示，三創服務平台高階班14日、21日繼續辦理，將邀請TeSa台灣電子商務暨創業聯誼會共同創辦人陳宏欣分享各種營運、廣告宣傳為主的大陸電商經營實戰。

縣府建設處表示，為推動跨境電商產業，由金門三創服務平台辦理60小時跨境電商系列課程。12月的高階班來到以跨境電商為主軸的重頭戲，授課內容從跨境電商基本概念到大陸電商經營實戰，首堂課7日開班，吸引近50位學員參與，之後課程14日、21日接續登場。

建設處表示，高階班首堂邀請到跨境豐收公司共同創辦人卓星在分享跨境電商基本概念、國際電商平台分析、跨境金流、物流、法規。卓星在也是台灣知名品牌86小舖的海外事業部總經理、經濟部商業司跨境電商合作業者、商總品牌創新服務加速中心跨境電商小組顧問等。

課程中，卓星在透過網路商店與實體商店的操作實例，以跨境電商的平台概念、通路費用以及廣告流量等創業成本切入，並利用事業體營運筆記圖表讓學員從行銷企劃、網路行銷、商品生產、通路物流，以及營運管理等面向，檢視自身創業最常被忽視的隱性成本等。

卓星在也以在金門實際操作86小舖的營運經驗分享物流、金流、法規等操作面向，更近一步解釋跨境電商稅率算法和行郵稅，及金流面向電子支付工具，如支付寶、微信支付、Payoneer、PayPal、Tether，還有學員最想知道的物流面向的三單一證（訂單訊息、支付訊息、物流信息、身分證號）海關備案、出貨系統、發貨管理等訊息，讓學員一次瞭解跨境電商實務操作的各項構面。

金門三創服務平台表示，高階班接續於14日、21日辦理兩堂課，詳情請上「金門三創服務平台」官網查詢。（編輯：謝雅竹）1081210