中市處理飛灰費用暴漲 年花4億多挨批浪費

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市3座垃圾焚化爐產生的飛灰數量可觀，處理費用每公噸暴漲新台幣1萬元，市府明年編列4億多元處理費用遭市議員質疑浪費公帑，市府今天表示，將加速解決飛灰去化問題。

台中市議員李天生今天在市政總質詢中指出，台中市3座焚化爐產生的飛灰，由於缺乏場地存放，需要進行固化後轉運到外縣市處理，不過目前全台只有一處合格飛灰掩埋場，處理費用由去年1公噸6000多元暴漲到今年的1萬6000多元，造成台中市明年編列的處理經費高達4億多元。

李天生認為，台中市飛灰處理費用逐年上漲，從民國106年的5929萬多元，到109年暴漲為4億多元，預期在獨家生意下，未來還有可能繼續上漲，與其浪費市民的納稅錢，市府不如考慮自行建造一處合格掩埋場，自行處理飛灰，以節省支出，避免浪費公帑。

環保局表示，台中目前有文山、后里與大里等使用中的公有掩埋場，其中文山、后里掩埋場已屆飽和，大里掩埋場因地方居民對於飛灰在此掩埋有不同意見，仍溝通協調中。

為優先解決去化問題，環保局指出，市府依規定將文山及烏日焚化廠產生的飛灰穩定化物，委託清運至外縣市合法掩埋場處置。

環保局長吳志超表示，考量新設掩埋場需經過環評等程序，環保局已配合行政院環保署政策，啟動台中部分掩埋場活化工程評估，環保署也正研擬法案，推動焚化飛灰水洗再利用技術，待中央政策法令明確後，市府將加速解決飛灰去化問題。（編輯：謝雅竹）1081210