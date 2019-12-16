張嘉郡控蘇治芬割競選布條 違反選罷法和毀損罪

雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡（右2）16日由律師羅裕欽（右）陪同到雲林地檢署，按鈴指控對手蘇治芬破壞競選布條，違反選罷法意圖使人不當選和毀損罪。中央社記者姜宜菁攝 108年12月16日

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡今天由律師羅裕欽陪同到雲林地檢署，按鈴指控對手蘇治芬破壞競選布條，違反選罷法意圖使人不當選和毀損罪，要求檢方協助保全證據。

雲林縣第1選區（海線）立委參選人蘇治芬競選總部發言人邱世文接受媒體聯訪時強調，張嘉郡的競選布條被破壞，是否是相關支持者所為不得而知，唯一確定蘇治芬絕對不可能剪任何布條。

對於自己團隊所懸掛的布條遭到破壞，張嘉郡接受媒體聯訪時表示，被破壞的競選布條至少2面，分別講述建設100分和雲林縣府對地補貼等內容。

張嘉郡表示，案發當天競選總部工作人員即向派出所報案，並調閱路口監視器，影像畫面顯示是蘇治芬和助理從座車走下破壞布條，並棄置路邊，導致布條不堪使用。

張嘉郡呼籲蘇治芬從事公平競選，不要當一個民主騙子，打著民主進步的大旗，卻從事破壞民主、妨礙言論的行為。

羅裕欽指出，除了監視器畫面，還有目擊證人，蘇治芬的行為違反選罷法意圖使人不當選和毀損罪，今天提出告訴，並要求檢方協助保全相關證據。（編輯：黃世雅）1081216