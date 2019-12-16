台中迎新年升旗 徵109名元旦壽星領唱國歌

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市政府將於元旦舉行升旗典禮，副市長楊瓊瓔今天宣布，中市府徵求109名元旦出生的市民領唱國歌，歡迎上網報名。「元旦寶寶」的中市府民政局副局長盧政遠率先報名。

中市府今天舉辦元旦升旗宣傳活動，楊瓊瓔致詞時指出，這次元旦迎旗儀式將由台中女中儀隊擔任旗手，並將國旗的尺寸加大4倍，升旗現場還將發放小國旗及多功能萬用燈給民眾。

民國109年台中市元旦升旗的國歌領唱嘉賓，市府將特別徵求109名元旦出生的市民擔任。出席今天活動的盧政遠拿出身分證，證明他就是「元旦寶寶」。楊瓊瓔笑說，即使是市府官員也是要上網報名，才能擔任國歌領唱嘉賓，而且額滿為止。

盧政遠表示，過去每到元旦生日時，元旦雖是國定假日，但他通常都在台下忙著升旗典禮的各項工作，這次他已率先報名爭取擔任國歌領唱嘉賓，希望當天可以站到台上，感受與過去元旦不同的體驗。

擁有律師資格的盧政遠指出，他有一個孿生雙胞胎的哥哥，小時候家境不好，媽媽懷孕時沒做產檢，根本不知道懷了雙胞胎；生產時也沒到醫院，而是由產婆在家接生；哥哥出生後，產婆才驚覺肚子裡還有一個，兄弟出生相差15分鐘。（編輯：戴光育）1081216