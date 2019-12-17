單元五地主揚言抗爭 中市府：權狀即將取得

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市單元五自辦重劃區地主因為土地所有權狀遲未發放，揚言明天到市政府抗議，台中市地政局今天表示，經程序補正完整，預計明年1月即可依法辦理地籍整理後取得所有權狀。

台中市單元五自辦重劃區地主近800人，重劃會提出訴求表示，台中市各單元重劃區如單元一、單元二、單元三及12期重劃，都已陸續發放所有權狀，惟獨單元五，歷經10多年，屢遭市政府以行政程序為由作為阻擋，遲遲不發放權狀，已引起地主們的不滿。

重劃會緊急動員地主將於18日上午到台中市政府前廣場抗議，由於明天上午台中市政府將於市政公園舉辦市長盧秀燕就職週年記者會，擔心單元五地主前來抗議，讓就職週年記者會失焦，地政局今天提前澄清。

地政局長吳存金表示，單元五自辦市地重劃區作業，絕無行政不中立、欺壓地主或延宕重劃等情形，反而經由盧秀燕市府團隊的努力，已讓取得權狀「只差最後1哩路」。

地政局指出，位於南屯區環中路4段旁、總開發面積約70公頃的單元五自辦重劃區，地主近800人，原定99年12月報請開工，期間歷經多次停工又復工，致使重劃進度嚴重延宕。如今重劃會再就市府今年12月2日重為計算負擔總計表行政處分，提出行政救濟，勢必再次造成進度延宕。

吳存金表示，市府團隊上任後積極處理，讓重劃會重新提供工程書圖，並經相關局處依規審核，於10月29日重新核定工程書圖，接著再重新核定負擔總計表，將程序補正完整，盧市府協助過關，使重劃會可以公告至明年1月7日，即可依法辦理地籍整理後取得所有權狀。（編輯：張銘坤）1081217