海島生態永續 縣府與喜來登聖誕樹齊亮

澎湖縣政府旅遊處表示，縣府廣場前設立10公尺高的耶誕樹，注入環保愛護地球思維，採用海漂的魚網和浮球等裝飾而成，樹頂裝置愛心意象，呈現海島海洋保育生態風為主，別具特色。中央社 108年12月18日

（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣政府營造歲末過節歡樂氣氛，位於縣府廣場前，用海漂的魚網和浮球等裝飾的10公尺高聖誕樹今晚點燈；另澎湖五星級喜來登酒店的生態聖誕樹每晚綻放，格外吸引人氣。

澎湖縣政府旅遊處表示，縣府廣場前設立10公尺高的聖誕樹，注入環保愛護地球思維，採用海漂的魚網和浮球等裝飾而成，樹頂裝置愛心意象，呈現海島海洋保育生態風為主，別具特色。

縣府「永續海灣 點亮澎湖」聖誕樹，今晚由縣長賴峰偉等人共同點燈，現場有表演活動及發送限量聖誕節小禮物，歡迎民眾一起點亮聖誕樹，感受溫馨又歡樂的聖誕氛圍。

澎湖唯一五星級的喜來登酒店率先出聖誕環保公益系列活動，除了完成海洋生態的聖誕樹，每晚定時亮燈外，也將邀請有知名歌手林曉培等人的演唱，邀請縣內庇護工場等弱勢參與並報佳音。（編輯：孫承武）1081218