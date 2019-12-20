竹市立委選戰 鄭宏輝爭取數位發展部落腳新竹

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左3）20日在記者會中宣布，將積極爭取未來要成立的「數位發展部」落腳「竹科X園區」。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市立委參選人鄭宏輝呼應蔡總統的科技政見，今天開記者會宣布，將積極爭取未來要成立的數位發展部落腳「竹科X園區」，讓新竹市成為台灣太空產業、數位發展的重要場域。

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝於記者會上表示，物聯網時代的來臨，數位科技正在大幅改變生活，台灣是個自由民主高度發展的國家，有能力研發和製造衛星，也有半導體、資通電子、精密機械，更有可以信賴的資安和民主環境。

鄭宏輝指出，總統蔡英文提出的兩大科技政見，包括發展太空產業，以及成立橫跨資訊、資安、電信、網路及傳播5大領域的「數位發展部」。

鄭宏輝說，他日前提出「太空產業紮根新竹」政見，今天再宣布，希望讓未來要成立的「數位發展部」落腳「竹科X園區」，直呼「不管是太空發展或數位發展，新竹全都要。」

鄭宏輝表示，今年在新竹市長林智堅努力下，蔡總統的「亞洲．矽谷」計畫，已正式將「竹科X園區」納入規劃，另也鼓勵有志在AI、物聯網等領域創業的年輕人在此設立據點。

鄭宏輝指出，新竹市「竹科X園區」是最適合科技新創及數位發展的地方，他上任後必定會與林智堅、立委柯建銘共同爭取太空產業及數位發展部留在新竹市，讓新竹市持續發展。（編輯：李錫璋）1081220