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林佳龍考察安平遊憩碼頭 盼成藍色公路一環

最新更新：2019/12/24 19:12

（中央社記者楊思瑞台南24日電）交通部長林佳龍與台南市長黃偉哲等人今天考察安平遊憩碼頭開發進展。林佳龍表示，安平港適合發展遊艇休憩產業，將可成為藍色公路水上休閒觀光產業鏈的一環。

林佳龍與台灣港務公司總經理陳劭良、台灣港務公司安平港營運處資深處長張展榮等人，今天會同黃偉哲與台南市各級民代，到安平港出席亞果集團對安平遊憩碼頭規劃簡報說明會，並到現場考察開發進展。

黃偉哲說，很感謝亞果集團能為安平帶來全新的遊艇休憩產業與商機，今天已經看到他們的規劃在持續往更好的方向前進。市府團隊將會扮演好舵手的角色，除了全力配合，也將藉助交通部及港務公司的政策加速前進。

林佳龍表示，交通部轄管的港務公司是安平港的主管機關，目前對安平港發展的規劃是以「北觀光、南自貿」為軸線，在觀光方面將要引進遊艇產業。今天實地考察發現，安平港的遊艇休憩碼頭區已經具備一些泊位，現在要進入第二期規劃，擴大結合渡假村與水岸住宅建設。

林佳龍指出，這需要台南市政府未來在周邊聯絡道路與都市計畫的配合。安平港的條件對投資者來說，相當適合發展遊艇休憩產業，未來將可成為藍色公路水上休閒觀光產業鏈的一環。

黃偉哲指出，希望將來安平遊艇休憩碼頭區可成為台南觀光新亮點，並透過遊艇產業及旅宿業者的進駐，帶動地方經濟，增加就業機會，開拓觀光發展。（編輯：戴光育）1081224

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