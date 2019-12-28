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金門首次罷免議長遊行 陳滄江發起下架洪允典

最新更新：2019/12/28 15:01
金門縣議會計畫在莒光湖畔興建議政大樓，無黨籍立委參選人陳滄江（前右）28日發起罷免議長洪允典遊行，他表示，洪允典無視縣民的強烈反對聲浪，已喪失民代初心。　中央社記者黃慧敏攝　108年12月28日
金門縣議會計畫在莒光湖畔興建議政大樓，無黨籍立委參選人陳滄江（前右）28日發起罷免議長洪允典遊行，他表示，洪允典無視縣民的強烈反對聲浪，已喪失民代初心。　中央社記者黃慧敏攝　108年12月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣議會計畫花費巨資在莒光湖畔興建議政大樓，繼反對的縣議員在預定地辦野餐、金城鎮民到議會陳情後，一場罷免議長洪允典的遊行今天上演。

這場罷免議長遊行是由無黨籍立委參選人陳滄江發起；為了避免遊行失焦，參加人員都未穿戴競選衣服或攜帶競選旗幟，除了反賄選志工，也出現不少自動自發參加的金城鎮民。

遊行隊伍從金城車站圓環出發，在北鎮廟廣場解散；途中在總兵署、北鎮廟等地稍作停留，沿途高喊「議長下台，人民最大」和「反對議長獨裁專權」。這場遊行也是金門首樁罷免縣議長活動。

陳滄江表示，民國102年浯江溪畔闢建道路、莒光湖興建商務旅館的BOT案，都是他挺身而出開第一槍反對；這次再站出來領銜發起罷免洪允典，是為下一代保留一塊美好的公園綠地，反對浪費民脂民膏再建議政大樓。

縣議會打算編列新台幣9.24億元在莒光湖畔興建新議政大樓，縣議會雖有副議長周子傑、議員董森堡等共9位議員反對，但議會尚未對此事做出正式回應。不過，議會已在審查下年度預算案時主動刪除1000萬元議政大樓先期規劃費，以示尊重民意。（編輯：方沛清）1081228

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