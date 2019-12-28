獅山砲陣地停車亂象 金門警方加強取締

金門縣警察局金湖分局28日表示，即日起將針對金沙鎮獅山砲陣地前大客車停車位及附近道路違規停車加強取締，盼透過強力執法，讓民眾共同遵守交通規則，還給用路人一條安全道路。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年12月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣警察局金湖分局今天表示，為了維護觀光縣市應有的市容景觀及停車秩序，並防止交通事故發生，即日起針對獅山砲陣地前大客車停車位和附近道路違規停車，加強勸導取締。

金湖分局發布新聞表示，根據縣府觀光處統計，每年到獅山砲陣地旅遊的人數至少達20萬人次以上，交通工具以遊覽車及自用小客車為主。但許多民眾貪圖方便，常隨意將汽、機車違規停放附近道路或占用大客車停車位，加上也有些大客車不依規定，長時間占用停車格，其他大客車因而被迫停在路邊，影響用路人權益。

分局長黃維章表示，金湖分局將依據道路交通管理處罰條例規定，即日起加強這個路段違規行為的勸導、取締和告發，呼籲地區駕駛人切勿任意違規停車；尤其春節將到，因應返鄉出遊人潮，希望透過強力執法，讓民眾和旅客共同遵守交通規則，還給用路人一條安全的路。

黃維章表示，依據道路交通管理處罰條例第55、56條規定，違規停車可處新台幣300到1200元罰鍰；併排停車則是罰款2400元。

金湖分局表示，取締只是手段並非目的，而且重要的是成效而非績效，期望藉由嚴正執法的決心，讓所有駕駛人都能遵守交通規則、秩序與養成守法觀念及習慣。（編輯：方沛清）1081228