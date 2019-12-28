黃柏霖邀五洲園布袋戲 李昆澤辦晚會揪藝人拚場

國民黨籍高雄市立委參選人黃柏霖（中）28日邀請五洲園掌中劇團到高雄三鳳宮演出，邀請親子共賞，盼讓大小朋友一同感受經由布袋戲所傳遞的土地情感。（黃柏霖競總提供）中央社記者陳朝福傳真 108年12月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）選戰倒數計時，高雄市國民黨第5選區立委參選人黃柏霖今天為黃文郎五洲園掌中劇團布袋戲開場；民進黨李昆澤也舉辦後援會成立晚會，邀請樂團和藝人張秀卿等演出。

國民黨高雄市第5選區（三民區等）立委參選人黃柏霖在三鳳宮為黃文郎五洲園掌中劇團布袋戲開場，他說，繼尚和歌仔劇團，紙風車-即將成真火舞團之後，再邀請到國寶級五洲園掌中劇團演出「藝起幸福」。

黃柏霖表示，布袋戲是台灣珍貴的傳統藝術文化，現在卻已在生活中逐漸消失，非常可惜，所以他平時就大力推廣振興傳統的表演藝術，希望讓孩童體驗布袋戲傳遞的土地情感，也讓更多市民穿越時空回憶兒時「廟埕」回憶。

民進黨高雄市立委參選人李昆澤也舉辦後援會成立晚會，除邀請樂團和藝人張秀卿等人演出，炒熱現場氣氛，總統府秘書長陳菊更壓軸演講助選，支持者高呼總統蔡英文當選、李昆澤當選。

陳菊致詞時細數高雄市長任內政績，表示自己近期不斷遭到抹黑，她保證在高雄執政時清清白白，去年民進黨高雄市長選舉失利，自己心裡也很難過，如果高雄人認為去年選擇錯誤，選出落跑市長，希望這次集中選票讓蔡總統高票當選，表達高雄人支持民進黨。（編輯：洪學廣）1081228