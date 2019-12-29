新北選情熱 余天喊到燒聲馬英九高歌拜票

前總統馬英九（右）29日到新莊為國民黨立委參選人陳明義（右2）站台，馬英九發揮馬式幽默風格說，因為他尊重「民意（明義）」，被「民意（明義）」綁架了。現場還高歌助選，炒熱氣氛。中央社記者王鴻國攝 108年12月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）選戰倒數，新北各立委參選人最後衝刺，歌壇大哥大余天拚到燒聲，但仍高興選情審慎樂觀；陳明義則邀前總統馬英九到場高歌及發放春聯拜票，展現超人氣。

三重選區的民進黨立委參選人余天不受恐嚇案影響，今天仍到重新橋下跳蚤市場掃街拜票，余天今天明顯喊到「燒聲（台語）」，他接受媒體聯訪時表示，唱歌不會啞，用喊的才會啞，雖然燒聲，可是要唱歌時還是可以硬擠出來。

他表示，選舉剩不到兩週的時間，他不用休息，會勇往直前。他不受到收到恐嚇信的案件影響，除籲警查清楚全案，他自已也會繼續跑行程，僅要求家人不要出來助選，至於選情審慎樂觀，根據自己民調，支持率仍贏對手5､6個百分點，他對勝選很有信心。

至於新莊選區的國民黨立委參選人陳明義找來馬英九助選，馬英九也發揮馬式幽默風格炒熱氣氛，他說，他來新莊助選3次，因為他尊重「民意（明義）」，被「民意（明義）」綁架了。

此外，他表示，陳明義服役是海龍蛙兵（陸軍兩棲偵察營），他是海軍陸戰隊，因此，不能讓陸軍一枝獨秀，應聯合作戰。因此，他不僅和陳明義及市議員黃林玲玲還合唱「古月照今塵」，獲現在民眾熱烈掌聲，發放春聯時更吸引排隊人潮，展現馬英九超人氣。（編輯：張銘坤）1081229

選戰倒數，三重選區的民進黨立委參選人余天（中）不受恐嚇案影響，29日仍到市場掃街拜票，他受訪時表示，僅要求家人不要出來助選，至於選情審慎樂觀。（余天競總提供）中央社記者王鴻國傳真 108年12月29日