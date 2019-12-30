民進黨雲林黨部告造謠吸毒無罪 李明哲：曲解談話

（中央社記者蔡智明雲林縣30日電）民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴，今天前往雲林地檢署按鈴控告李明哲等人造謠吸毒無罪，涉嫌違反社會秩序維護法。李明哲回應，民進黨曲解他自己談話內容。

林廉貴表示，國民黨雲林縣第2選區（山線）立委參選人謝淑亞、雲林縣議員李明哲等人日前造謠「吃毒無罪」、「5公克以下毒品可以在校園賣」等荒謬言論，造成社會極大動盪與不安，有鼓勵犯罪之嫌，因此代表民進黨雲林縣議會黨團提告，要求檢察官著手偵辦。

李明哲召開記者會回應，自己對毒品態度都是零容忍，一絲一毫都無法接受，民進黨用他部分談話的內容去曲解，在選舉的時候用這麼多手段，應該請民進黨好好思考，這一場選舉到底要打什麼選戰。

謝淑亞競選總部回應，「請對手先認真看、認真讀我們的政見與上週校園毒品零容忍記者會影片。」不要自己心虛還胡亂抹黑、栽贓。若有不實指控，也會循法律途徑，要求司法制裁不法之徒。（編輯：洪學廣）1081230