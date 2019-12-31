民眾黨全台大眾走 台中掃街拜票

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台灣民眾黨「全台大眾走」活動今天在台中市展開第13天行程，不分區立委候選人邱臣遠表示，所有的行程都會在臉書公布，希望台中的朋友可以加入，為民眾黨加油。

民眾黨台中市第4選區（南屯、西屯區）立委候選人張渝江與不分區立委候選人邱臣遠、羅義興、陳安芃、李家齊等人，今天在台中市展開「全台大眾走」拜票行程，分別前往建國市場、南屯市場、向上市場、第五市場、第二市場、台中國家歌劇院、新光三越、文心森林公園等地，並在萬和宮接受媒體聯訪。

邱臣遠表示，這次的「全台大眾走」很有意義，很開心與民眾、志工在此迎接2019最後一天及邁向光明的2020，除了感受台中鄉親的熱情外，也充分感受到台中空氣不好，今天在台中市的所有行程都會在臉書公布，希望台中朋友都可以加入這個活動，為台灣民眾黨加油，他們會傾聽民意，以民為本。

邱臣遠指出，昨天就來到台中市，他覺得台中民眾反應很熱情，昨天雨下得比較大，他們穿著雨衣走在路上，夜市的人潮雖然比較少一點，但民眾也都覺得民眾黨的區域與不分區候選人普遍比較年輕，體力還不錯，未來進入國會應該比較有戰鬥力。

張渝江則指出，他參選的第4選區，候選人都實力堅強，包括他本人也是。空污問題是中彰投地區最核心議題，有醫師來向他反映空污的嚴重性，擔心幾年後可能會有大規模的相關疾病發生，他們正在發動反空污的集體訴訟連署，訴訟對象是台中火力發電廠、台電、經濟部、台中市政府、民進黨等，會持續發動到選後，空氣乾淨那天為止。（編輯：謝雅竹）1081231