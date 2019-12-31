交部挹注經費 改善苗縣永和山水庫周邊旅遊景點

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣永和山水庫周邊風景秀麗，交通部觀光局補助頭份市公所新台幣900萬元經費辦理「頭份市永和山水庫周邊旅遊節點改善計畫」，將整頓相思步道等周邊景點，提升旅遊環境。

頭份市公所今天表示，永和山水庫集水區域林木蓊鬱，水量充沛，魚源相當豐富，成為各種鳥類喜愛的棲身處所，周邊則有賞桐步道、客家伯公群、百年楓樹、相思步道等，自然景觀豐富，是頭份近年來熱門踏青旅遊去處，然而缺乏相關服務設施以及旅遊亮點，經提報計畫向交通部觀光局爭取經費，獲中央同意補助900萬元改善。

頭份市公所指出，「頭份市永和山水庫周邊旅遊節點改善計畫」以相思步道改善工程為主要目標。相思步道常有民眾前往運動散步，但現況老舊，雜草叢生，多處石板破損，行走不易且有滑落危險，改善計畫將整頓步道環境，此外，生態池環湖步道及百年福德祠旁之古道也將一併改善，期能串聯水庫周遭觀光景點，擴增頭份旅遊帶範圍。

頭份市公所說，改善計畫內容包含相思步道改善、生態池環湖步道改善、百年福德祠旁古道修建、增加植栽多樣性、生態排水草溝、增設廣場地坪、入口意象標示、安全欄杆、沿線多處增設休憩座椅、增設導覽指標系統等，相關工程已發包施作，預計109年6月完工。（編輯：陳俊碩）1081231