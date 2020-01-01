高雄跨年Ｈ飛行夾克穿上台 綠議員批亂

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄市長韓國瑜昨天參加高雄跨年晚會，他穿著西裝外套，但有與他在台上倒數的市議員卻穿著具識別性的「Ｈ」飛行夾克，民進黨高雄市議員邱俊憲批評違反行政中立，就是「亂」。

高市府民政局主任秘書林文祺今天對於來賓和市議員穿著「Ｈ」有識別性夾克上台表示，事前有宣導，但是無法約束來賓和議員的穿著。

邱俊憲接受中央社記者電話採訪指出，市府對外說銓敘部解釋，不能有競選背心、號次或旗幟等在跨年晚會台上，但事實顯示，包括跨年晚會，今天的升旗典禮都有國民黨議員穿著識別性高的競選外套「Ｈ」飛行夾克（韓國瑜競選夾克）就是違反行政中立。

韓國瑜請假參選總統，昨晚以市長身分出席跨年晚會致詞及在會後受訪指出，2019年台灣人民用「亂」字表達心情，盼大家從陰霾走向光明希望與快樂。

針對韓國瑜用「亂」字形容2019年一事，邱俊憲臉書FB貼文「2019的亂，就是韓（國瑜）自己啊」。

在跨年晚會舞台上穿著「Ｈ」夾克的有國民黨高雄市議員陳玫娟等人，陳玫娟告訴中央社記者，議員有過濾不穿著有選舉號次或名字的背心，她認為「Ｈ」夾克並沒有名字或號次。（編輯：陳俊碩）1090101