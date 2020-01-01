更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

圖輯／台北101跨年煙火 絢爛300秒全紀錄
生活

圖輯／台北101跨年煙火 絢爛300秒全紀錄

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄跨年Ｈ飛行夾克穿上台 綠議員批亂

最新更新：2020/01/01 12:22

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄市長韓國瑜昨天參加高雄跨年晚會，他穿著西裝外套，但有與他在台上倒數的市議員卻穿著具識別性的「Ｈ」飛行夾克，民進黨高雄市議員邱俊憲批評違反行政中立，就是「亂」。

高市府民政局主任秘書林文祺今天對於來賓和市議員穿著「Ｈ」有識別性夾克上台表示，事前有宣導，但是無法約束來賓和議員的穿著。

邱俊憲接受中央社記者電話採訪指出，市府對外說銓敘部解釋，不能有競選背心、號次或旗幟等在跨年晚會台上，但事實顯示，包括跨年晚會，今天的升旗典禮都有國民黨議員穿著識別性高的競選外套「Ｈ」飛行夾克（韓國瑜競選夾克）就是違反行政中立。

韓國瑜請假參選總統，昨晚以市長身分出席跨年晚會致詞及在會後受訪指出，2019年台灣人民用「亂」字表達心情，盼大家從陰霾走向光明希望與快樂。

針對韓國瑜用「亂」字形容2019年一事，邱俊憲臉書FB貼文「2019的亂，就是韓（國瑜）自己啊」。

在跨年晚會舞台上穿著「Ｈ」夾克的有國民黨高雄市議員陳玫娟等人，陳玫娟告訴中央社記者，議員有過濾不穿著有選舉號次或名字的背心，她認為「Ｈ」夾克並沒有名字或號次。（編輯：陳俊碩）1090101

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報