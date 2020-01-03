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迪化年貨大街10日登場 北市提前辦防災演習

最新更新：2020/01/03 13:08

（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市迪化年貨大街10日登場，為確保民眾購物環境，消防局今天提前在迪化街辦理防災演習，模擬攤商延長線因電線短路引發火警，最後在民眾、店家及消防員合作下滅火。

消防局發布新聞稿表示，迪化年貨大街10日登場，為期14天，為讓民眾安心買年貨過好年，特別在年貨大街開賣前，先辦理防災宣導及救災演習。

消防局指出，演習模擬情境是假設永樂市場前的攤商使用延長線，導致電線短路，讓攤架起火，火勢擴大延燒至永樂市場內；演練項目包含民眾119視訊APP報案、疏散及初期滅火、傷患救護等，盼透過演習提供民眾火災初期應變技巧，強化消防員火災部署搶救效能。

消防局統計，去年1月至11月，台北市共發生1968起火災案，建物火災有1498件，起火原因分別為爐火不慎、電氣因素、亂丟菸蒂最多，呼籲民眾裝住宅用火災警報器，遇火警時，才能及早應變逃生。

消防局呼籲，民眾使用爐火應牢記人離火熄，並注意防範電氣火災，像用電量較大電器避免共用延長線或插座、電器不使用時應拔下插頭、不要綑綁延長線及電線、常清理插座間塵埃和注意是否有焦黑泛黃狀況、插座和延長線旁不要擺放可燃物、購買檢驗合格安全標章家電。（編輯：張芷瑄）1090103

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