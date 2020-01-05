澎湖澎坊3號港美食街 6日正式營運

澎湖縣澎坊購物中心「Pier3三號港」地下美食街將自6日起正式營運，讓民眾在澎湖除享受新鮮海產料理外，也可品嚐到知名的中外美食。中央社 109年1月5日

（中央社澎湖縣5日電）澎湖澎坊3號港地下美食街，明天正式營運，除了享受新鮮的海鮮料理外，亦可品嚐到各式知名中外料理，讓饕客們不用到國外或本島，就可享受美食。

昇恆昌澎坊營業部經理楊智超今天在記者會表示，澎坊3號港是澎湖首座大型購物中心，也是最大的免稅商店，其中新設立的地下美食街明天營運，初期包括有美日等國和台灣知名餐飲美食進駐。

楊智超表示，美食街位於澎坊3號港地下一樓，引進精緻美食文化與不同種類的餐飲品牌，包括知名炸雞塊、擔仔麵、日式拉麵、迴轉壽司、鍋物料理等多元美食，打造超過400坪的餐飲空間，提供更多元的餐飲服務，豐富澎湖美食文化，同時也增加就業機會。

楊智超說，澎湖花火節曾創下單月最高50萬人次紀錄，澎湖旅遊人數逐年遞增，去年的觀光旅遊人數突破130萬人次以上，較去年增加20萬人次，因應人潮增加帶動飲食需求成長，趕在新春前，澎坊3號港美食街營運，讓民眾吃到精緻的美食。（編輯：謝雅竹）1090105