傳台中燈會補助較屏東少 潘孟安：子虛烏有

（中央社記者趙麗妍台中5日電）2020台灣燈會在台中，對於先前有國民黨議員指中央補助屏東新台幣3億多，補助台中1800萬，屏東縣長潘孟安今天說，數字錯誤，子虛烏有，民代問政需要多一點汗水、少一點口水。

2019台灣燈會在屏東縣舉辦，大受好評，2020台灣燈會將在台中登場。潘孟安今天為台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）候選人洪慈庸輔選。

台中市議會日前質詢期間，國民黨籍多名市議員不滿指出，中央在補助台灣燈會部分，屏東縣獲得3億多元補助，台中市卻僅有1800萬，台中市議會國民黨團召開記者會指中央大小眼。

潘孟安接受媒體訪問時說，每個縣市接辦燈會都是戰戰兢兢，因為屏東的地理位置、環境、交通等條件相較其他縣市不足，台中市為直轄市，大眾公共運輸、預算規模都大於屏東。

他表示，辦好燈會沒有什麼「撇步」，就是實實在在，就像問政一樣「實在做、默默做、傻傻做」，民眾都會看到；台中的地理位置跟條件，加上前台中市長林佳龍奠下的基礎，期望台中把燈會越辦越好。

洪慈庸指出，中央和地方會同心協力把燈會辦得盡善盡美，主燈區在后里，預算部分，中央、地方投入超過2億，相關交通、公共設施補助超過5000萬，有關燈會不實的資訊應更正，避免造成民眾的對立。

潘孟安陪同洪慈庸在潭子車隊掃街，他稱讚洪慈庸雖是纖細的弱女子，卻展現堅毅的態度，逐一解決軍中過去的問題，在社福、文教、地方建設也有優秀表現。交通部長林佳龍隨後接力陪同洪慈庸在神岡車隊掃街，選前黃金週日，把握時間爭取民眾支持。（編輯：唐聲揚）1090105