吳念真以乾爹身分推薦 洪慈庸淚灑舞台相擁

導演吳念真（圖）日前為無黨籍台中市立委第3選區候選人洪慈庸拍宣傳片，5日晚間並以神秘嘉賓身分出席洪慈庸「2020台灣勝利音樂節」音樂會，以乾爹身分拜託民眾全力支持洪慈庸。中央社記者趙麗妍攝 109年1月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）「請容許我用乾爹的身分，拜託大家支持洪慈庸」導演吳念真今天出席立委洪慈庸音樂會表示，洪慈庸進入立法院會為大家發聲，說出所有媽媽的心聲，洪慈庸淚灑舞台和吳念真相擁。

吳念真日前為台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）無黨籍候選人洪慈庸拍攝宣傳影片，今天晚上他以神秘嘉賓身分出席洪慈庸「2020台灣勝利音樂節」，他用洪慈庸乾爹的身分，拜託民眾支持洪慈庸，交通部長林佳龍、基隆市長林右昌也出席相挺。

吳念真在台上致詞表示，3年前，洪慈庸無懼舊勢力的壓力，在大家的支持下進入立法院；3年後，她再度面對舊勢力的壓力，來走這條很辛苦的選戰，但大家對她的期待沒有改變。

吳念真指出，洪慈庸在結婚生子的時候，他曾問過要不要繼續參選，因為洪慈庸是老人家期望的少年希望，如果不選了，少年的希望就消失了。還好洪慈庸應允會繼續選。

「手抱孩兒才知父母時」吳念真以台灣俗諺形容初為人母的洪慈庸，她現在當媽媽了，就像所有的太太、姐妹一樣，孩子永遠佔據心中最重要的那部分，當洪慈庸考慮孩子的未來時，就是考慮台灣孩子的未來，就是台灣的未來。

吳念真最後以「乾爹的身分」懇請民眾支持洪慈庸，「我的乾女兒洪慈庸，她未來一定會在立法院為大家說出心聲，說出所有媽媽的心聲」。洪慈庸感動不已，淚灑舞台，和吳念真相擁。

林佳龍表示，洪慈庸這些年經過大家檢驗，他很有信心地說「慈庸沒有給台中人漏氣，他以慈庸為榮」；林右昌肯定洪慈庸在立法院問政，為地方爭取建設，表現優秀有目共睹。

國民黨籍立委候選人楊瓊瓔今天晚上也在后里夜市舉辦贏回后里造勢活動，台中市長盧秀燕、國民黨不分區立委候選人謝龍介出席力挺，楊瓊瓔表示，她過去為后里爭取過許多建設，盧秀燕也推薦楊瓊瓔是有經驗知道怎麼解決問題的人，是地方真正能爭取建設的人，呼籲選民支持。（編輯：李錫璋）1090105

導演吳念真（左）5日晚間現身無黨籍台中市立委洪慈庸（右）的造勢音樂會，以乾爹身分感性發言、力薦洪慈庸，讓洪慈庸當場淚灑舞台。中央社記者趙麗妍攝 109年1月5日