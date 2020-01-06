蘇治芬再爆雲林張家違建農舍 張嘉郡：選舉操作

民進黨雲林縣立委候選人蘇治芬（左3）6日與雲林縣議員邱世文（左）、蔡岳儒（左2）等人舉行記者會表示，同選區立委候選人張嘉郡和其家族違法在農地開設米多力休閒農莊，呼籲張家主動拆除違建。中央社記者姜宜菁攝 109年1月6日

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣第1選區（海線）立委候選人蘇治芬今天表示，同選區立委候選人張嘉郡和其家族違法在農地開米多力休閒農莊，農莊負責人為雲林縣長張麗善姊姊，呼籲張家主動拆除違建。

雲林縣政府新聞處回應，如有必要將先請公所依程序查勘，如果農莊確有違規事實，縣府一定會依法行政。

蘇治芬今天與雲林縣議員邱世文、蔡岳儒等人召開記者會，出示雲林張家農莊現址的空拍圖、地籍資料和張嘉郡歷年財產申報書等證據，直指張家從虎尾青埔農舍、占用國有地，再到農地濫墾開設農莊罪證確鑿，違法事實明確。

蔡岳儒指出，農莊所在的土地為農地，且未經任何申請變更與登記，違法濫墾開發，又有營業事實，農地上違法建築物超過4棟，縣府可依據區域計畫法開罰，甚至斷水斷電。

邱世文說，從經濟部工商登記查到，農莊負責人為張麗善姊姊張麗娟，且張嘉郡擔任立委時期，歷年都有投資農莊紀錄。

蘇治芬等人質疑，張縣長家族違規濫墾農地、違法農舍、占用國土以及違法營利，農莊究竟該如何處置，到底要不要拆，要不要開罰。

張嘉郡發出新聞稿表示，自己擔任立委期間並無投資米多力休閒農莊，已函文監察院更正，可是蘇治芬陣營卻拿錯誤未更新的資料抹黑，相當遺憾。

張嘉郡陣營也質疑，農莊營業超過10年，營業期間甚至經歷過蘇治芬擔任縣長時期，若是違法，為何蘇治芬未處理，認為蘇治芬陣營是選舉操作。

張嘉郡競選總部重申，會尊重法令依法辦理，若有錯就改、違規就罰，不會因為對象是誰而改變。（編輯：洪學廣）1090106