苗縣地方創生 閒置守望哨變身首座海洋青創基地

苗栗縣政府利用閒置海巡守望哨改造成全國首座「海洋青年創業基地」，6日掛牌啟用，縣長徐耀昌（前左6）等人出席見證，盼藉場域活化，引領地方青年回流，帶動地方產業創生並深耕海洋觀光及環境教育理念。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣政府繼爭取國際慢城認證後，再推動「慢魚運動」，為促進海洋人才培育並輔導產業升級，利用閒置竹南海巡守望哨改造成全國首座「海洋青年創業基地」，今天掛牌啟用。

苗栗縣政府「青創3號基地」今天在竹南鎮「假日之森」入口處、原竹南龍鳳守望哨掛牌成立，縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭德俊、竹南鎮長方進興以及進駐團隊「初現有限公司」代表人蔡岳達等人貴賓一同見證，盼藉由場域活化，引領地方青年洄流，帶動地方產業創生並深耕海洋觀光及環境教育理念。

彭德俊指出，去年向海巡署爭取撥用閒置守望哨後，由青年團隊進行改造，團隊在整備期間，除進行環境整理，也邀請國際藝術師創作彩繪主題藝術牆面、開發海洋風味餐，還有許多從事海洋活動的夥伴攜手合作，各具特色，是全國首座海洋青創基地。

海洋青創基地目前規劃有3個主題空間，包括海漂物藝術創作的海藝室、提倡海洋教育友善環境的海教室，以及海洋創作料理的海食堂，期盼成為一處結合美食、美景，以海洋環境、海洋教育、海洋產業以及海洋青年4大元素的創業基地。

進駐團隊成員Libby來自外縣市，為投入青年創業基地計畫，特別將戶籍遷至苗栗。她表示，過去走訪許多城市，但沒有一個城市能提供這麼好的機會，讓喜愛海洋的青年朋友有一個發展揮灑的機會。

徐耀昌表示，海洋青創基地的啟動，將配合「國際慢魚運動」政策推動，期許共同打造「苗栗慢魚城鎮」品牌，再創苗栗海洋觀光新地標，吸引更多青年返鄉，帶動地方特色產業發展。（編輯：黃世雅）1090106