下架金門議長洪允典 陳滄江選委會遞交罷免書

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣立委候選人陳滄江領銜提議罷免金門縣議會議長洪允典，今天將罷免連署書送到縣選委會，卻被告知必須親送中央選委會；陳滄江說，不管立委選舉結果，一定堅持罷免到底。

對於此事，洪允典都未曾做出回應，今天他的電話依然轉語音信箱。

陳滄江下午4時將罷免提議書、罷免理由書以及672人的罷免提議人名冊，遞交縣選舉委員會；選委會第一組組長吳世榮表示，依選舉罷免法規定，罷免縣議員的主管機關在中央選舉委員會，洪允典罷免案必須送到台北的中選會收件，再由中選會發交給金門縣選委會承辦。

無黨籍的陳滄江認為，登記參選金門縣議員是由金門縣選委會受理登記並辦理選舉，罷免議員卻得大費周章搭機到中選會遞件申辦，相當不合理，有檢討修法的必要。

投票在即，陳滄江說，受到其他671名提議人的委託，責任重大，如果能順利訂到機票，他不排除拋開選務，親自飛一趟台北，向中選會遞交罷免案；而且不管立委選舉結果如何，他一定堅持到底，站在民意這邊，持續第二階段的連署罷免洪允典案。

金門縣政府計畫在金城鎮莒光湖畔25號地段興建共融公園，原本去年11月下旬發包，但金門縣議會卻打算編列新台幣9.24億元預算在這裡興建議政大樓；縣府憂心預算遭到杯葛而同意撥用土地，引起民眾譁然。不過，18名縣議員中，有一半的議員反對。

陳滄江認為，議長洪允典無視廣大縣民對新議政大樓的強烈反對聲浪，執意孤行，視民意如糞土，已喪失身為民意代表的本職與初心。繼去年底發起罷免洪允典遊行後，陳滄江今天下午將罷免提議書、罷免理由書以及672人的罷免提議人名冊，遞交給選委會。

除了陳滄江動作頻頻，縣議員董森堡、李應文等人也都不認同在湖畔興建議政大樓；金城鎮長李誠智也曾率民眾到縣議會和縣府陳情。（編輯：謝雅竹）1090107