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綠營大咖中市輔選 拉抬立委候選人拚國會過半

最新更新：2020/01/07 20:31
選戰進入最後倒數，行政院副院長陳其邁（前右）7日陪同台中市立委第3選區無黨籍候選人洪慈庸（前左）車隊掃街拜票，全力衝刺選情。（洪慈庸競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年1月7日
選戰進入最後倒數，行政院副院長陳其邁（前右）7日陪同台中市立委第3選區無黨籍候選人洪慈庸（前左）車隊掃街拜票，全力衝刺選情。（洪慈庸競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年1月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）選舉投票日接近，台中市立委選情緊繃，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、前行政院長游錫堃都到台中市為綠營立委候選人站台，盼能守住席次，讓國會過半。

陳菊今天到台中市陪同立委第4選區（西屯、南屯區）民進黨候選人張廖萬堅掃街及路口拜票，晚上再為第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）無黨籍候選人洪慈庸站台，陳菊表示，希望台中市民可以珍惜新世代，讓優秀的新世代未來可以在立法院裡面成為台灣改革的重要後盾。

陳其邁也陪同洪慈庸車隊掃街，他除肯定洪慈庸是立法院「溫柔的力量」外，還呼籲，空污是不分藍綠的問題，對手陣營應提出配套措施，他也質疑，難道國民黨總統候選人韓國瑜的空污減量是不是要蓋核五和核六，盼空污議題勿成「選舉口水」。

游錫堃除了為台中市第5選區（北區、北屯區）候選人莊競程站台，還陪同洪慈庸到神岡車隊掃街，游錫堃表示，洪慈庸獲評鑑5次優秀立委，表現優秀有目共睹，呼籲鄉親大力支持，力保中台灣關鍵一席。

洪慈庸指出，非常感謝各界盟友都來支持，台中第3選區是全台灣數一數二的激戰區，她的這一席是本土派勢力能不能過半的關鍵。（編輯：李錫璋）1090107

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