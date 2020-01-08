台電尚拑心 澎湖助弱勢長者買年貨

台電尖山發電廠8日起一連3天帶著電廠所轄湖西等14個村里220多名獨居清寒長者，在志工的協助下提前購買自己所需年貨。中央社 109年1月8日

（中央社澎湖縣8日電）再過半個月就要過年了，台電尖山發電廠今天起一連3天帶著電廠所轄湖西等14個村里220多名獨居清寒長者，在志工協助下購買所需年貨，準備過好年。

台電離島關懷獨居清寒長者公益系列活動，今天起一連3天安排所轄獨居長者採購年貨，18日還安排盛大的春節圍爐饗宴，讓清寒弱勢長者、中低收入戶，感受到年節溫暖。

台電尖山發電廠今天動用大巴士赴轄區村里接送菓葉、南寮和北寮等村50餘名長者，廠長歐致誠更親率60名志工協助，每位長者可依自己的需求，可購買3000元的年貨，帶著滿滿笑容回家，還贈送每名長者一套毛料帽子、圍脖和手套等禦寒物品。

今天在採購年貨長者中，年事最高的百歲葉姓老阿嬤當場就先行穿戴起來保暖，開心的說，尚拑心，平時除了三節提供民生用品和購物金外，今天還贈禦寒物品一套，每天可戴著保暖在社區活動，實際好用。

歐致誠表示，台電關懷獨居清寒長者公益系列活動，今年邁入第8年，每年端午、中秋和春節等三節提供電廠所轄周邊14個村里220多名獨居老人採購年貨等，迄今超迥 600人受惠，感受台電滿滿的溫暖。（編輯：孫承武）1090108

台電尖山發電廠8日動用大巴士赴轄區村里接送菓葉、南寮和北寮等村50餘名長者，在志工協助下購買所需年貨，準備過好年。中央社 109年1月8日