罷免金門議長洪允典 陳滄江中選會遞提議書

（ 中央社記者黃慧敏金門縣8日電）無黨籍金門立委候選人陳滄江，今天下午向中央選舉委員會遞交金門縣議會議長洪允典罷免提議書、理由書和676人的罷免提議人名冊，正式啟動罷免洪允典的選罷法程序。

忙於參選立委的陳滄江昨天下午到金門縣選委會遞交罷免洪允典相關資料，但被拒收。金門縣選委會表示，罷免縣議員的主管機關是中央選舉委員會，必須到台北中選會遞件受理，再發交給金門縣選委會承辦。

陳滄江今天趕到中選會遞件，他表示，不管立委選舉結果如何，一定堅持到底，站在民意這邊，持續第二階段的連署罷免洪允典案。

陳滄江表示，民意代表本應為民喉舌、反映民意，洪允典卻無視廣大縣民對縣議會計畫編列新台幣9.24億元預算在莒光湖公園蓋新議政大樓的強烈反對聲浪，執意孤行，已喪失身為民意代表的本職與初心。

陳滄江說，不但他堅決反對，相信縣民也不允許議長假借職權反民意，不允許議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓。

去年12月下旬陳滄江發起罷免洪允典案。陳滄江說，10幾天來，縣民熱烈迴響參與提議人連署，讓他非常感動，也展現了民眾反抗蠻橫霸權的力量。

陳滄江表示，依選罷法規定，罷免議員有3階段，以洪允典去年選舉區金門第1選區、投票人口6萬2946人概算，提案罷免的門檻需要630人，第2階段連署門檻至少6300人，最後的投票至少需1萬5736人投下同意票，且同意票須大於不同意票，罷免案就能通過。（編輯：謝雅竹）1090108