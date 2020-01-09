雞排妹陪洪慈庸逛夜市 侯友宜拍片挺楊瓊瓔

（中央社記者趙麗妍台中9日電）藝人「雞排妹」鄭家純今天陪台中無黨籍立委候選人洪慈庸逛夜市，力挺連任；國民黨籍候選人楊瓊瓔請來新北市長侯友宜錄製影片催票，倒數時刻，雙姝爭取民眾支持。

台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）選情激烈，鄭家純在替總統蔡英文催票後，今天回到潭子老家和洪慈庸一起逛夜市，爭取選民支持，她呼籲1月11日大家一定要返鄉投票。

鄭家純先在個人臉書（FaceBook）表示，她的戶籍在台中市潭子區，上一屆立委就是投給洪慈庸，這次當然力挺連任。

洪慈庸也在臉書向在外打拚的遊子們說聲「辛苦了」，她表示，遊子們在外追逐夢想時，她會把家顧得好好的，希望每次回家都會看見家鄉的不一樣，呼籲選民用選票守護國家、未來。

侯友宜日前也以電話語音拜票和臉書影片為楊瓊瓔催票，侯友宜推薦楊瓊瓔是在地打拚、說到做到的人，他說，楊瓊瓔歷任省議員、立委資歷完整，「公道靠鄉親，票投楊瓊瓔」。

楊瓊瓔今天在潭子地區徒步、車隊掃街，明天將於大雅地區在市議員、里長的陪同下持續掃街拜票，倒數時刻爭取選民支持。（編輯：謝雅竹）1090109