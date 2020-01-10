合體候選人站台掃街 雞排妹不怕被貼標籤

藝人「雞排妹」鄭家純（圖）近日為多名候選人站台，她坦言不怕被貼標籤，「永遠是輔助者角色」，不考慮參政。中央社記者趙麗妍 109年1月10日

（中央社記者趙麗妍台中10日電）藝人「雞排妹」鄭家純為候選人站台掃街，她表示，不怕被貼標籤，永遠是輔助者角色，未來也不會參政。

鄭家純9日晚上陪同台中立委第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）無黨籍候選人洪慈庸到潭子區潭秀夜市掃街，並呼籲民眾一定要返鄉投票，今天一早再合體洪慈庸在潭子區車隊掃街。

媒體問，鄭家純公開先後為民進黨立委候選人莊競程、無黨籍的洪慈庸站台，是否擔心遭貼標籤，鄭家純表示，這幾年被貼的標籤，已經滿到臉都看不到了，「打敗國民黨就是要支持民進黨，我們要戰勝邪惡」，她說「永遠是輔助者角色」，不考慮參政。

鄭家純指出，看到對手和國民黨總統候選人韓國瑜一樣帶職參選，「還可以氣焰狂妄」，她挺身力挺洪慈庸，身為潭子人，她感謝洪慈庸為地方爭取建設，舉例鐵路高架化後的潭子車站相當漂亮，任內接受300多件軍中陳情案，為國軍的退場機制做了許多努力。

洪慈庸「燒聲」指出，這次選舉「為了下一代也是為了台灣而戰」對於新的政治、年輕人站到第一線幫所有選民發聲，很多人挑戰艱困選區，希望都能當選，代表新的政治力量可以穩定下來，可以讓台灣更進步。

國民黨籍立委候選人楊瓊瓔9日晚間合體國民黨籍立委候選人江啟臣開直播「呷宵夜來開講」，今天將在大雅區徒步、車隊掃街，爭取選民支持。（編輯：方沛清）1090110