洪慈庸后里晚會溫情喊話 楊瓊瓔電子書秀從政歷程

尋求連任的無黨籍台中市立委洪慈庸（左3）10日在家鄉后里舉辦選前之夜造勢晚會，她向民眾溫情喊話，將為下一代而戰，呼籲選民支持。中央社記者趙麗妍攝 109年1月10日

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中無黨籍立委候選人洪慈庸今天回到家鄉后里舉辦晚會，她表示，這次選舉要為下一代而戰；國民黨籍候選人楊瓊瓔推出電子書，記錄她從政紀錄，展現許多珍貴照片。

台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）選情激烈，洪慈庸一整天車隊掃街，交通部長林佳龍夫妻、藝人雞排妹鄭家純、立法院長蘇嘉全陪同下掃街，晚間召開「后里人大團結─洪慈庸選前之夜」晚會。

洪慈庸致詞表示，她生完孩子後，隨即返回職場，雖沒辦法好好照顧女兒，但這次選舉她要為守護下一代而戰，她身為后里的女兒，一定會盡力為后里服務、爭取建設，呼籲大家支持。

國民黨籍候選人楊瓊瓔今天推出線上電子書「條直大姊、一身重擔」，記錄她自年輕時投入省議員選舉，對台灣民主政治抱持「好，還要更好」的期望，電子書中也展現許多楊瓊瓔珍貴的照片，從少女時代走來的點滴記憶。

楊瓊瓔說，3年前落選那天，她的心很痛但不能哭，不能讓支持、愛護她的人難過，沉澱後，她決定服務不中斷，繼續為選民服務，而後接任市府副市長，為大家解決空污問題，和民眾一起拚經濟、顧生活。（編輯：張銘坤）1090110