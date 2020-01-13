台中台灣燈會打造友善哺乳空間 營造親子同樂

2020台灣燈會在台中舉行，台中市政府在后里花博園區主展區、文心森林公園副展區設置哺集乳室，營造親子友善空間。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年1月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）2020台灣燈會在台中舉辦，台中市衛生局、建設局將在后里花博園區主展區、文心森林公園副展區設置哺集乳室，並設有嬰兒用品、傢俱，燈會結束後將成為常設設施。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，對哺育母乳的媽媽及寶寶而言，友善環境非常重要，因此衛生局與建設局合作在公園設置哺集乳室，並設有嬰兒用品、傢俱。

衛生局說明，副展區的2間哺集乳室有供家人陪伴母親哺集乳的空間、手機充電站、座椅，以及飲水機、洗手台、尿布台、濕紙巾、尿布等，還有衛生志工引導及維護，民眾可透過台灣燈會APP，查詢展區內哺集乳室地點。

賞燈的廖姓民眾說，哺集乳室讓家長能安心哺餵寶寶，且室內還有洗手設施及酒精、濕紙巾等，也提供座椅讓在外等候的家長休息，非常貼心、方便。

2020台灣燈會主展區將在2月8日至23日在后里花博園區登場，市府也會設置哺集乳室育兒空間。（編輯：洪學廣）1090113