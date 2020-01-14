布袋國中落實食農教育 學生動手整地栽種販售

嘉義縣布袋國中在校園開發農地，由學生整地、栽種各類有機蔬菜，收成後作為營養午餐和老人食堂食材，還在市集販售，落實食農教育。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 109年1月14日

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）嘉義縣布袋國中在校園開發12處農地，由學生自行管理、栽種各類無毒蔬菜，收成後作為營養午餐及老人食堂食材，還在市集販售，讓學生兼具實務與教學，落實食農教育。

布袋國中校長吳敏男今天表示，布袋國中校園面積5.7公頃，為推廣食農教育，他在4年前到布袋國中擔任校長時，盤點校園閒置空間，開發土地的利用價值，並邀請推動有機種植的農場主人邱崇展、林美珠夫婦協助開闢。

指導老師林美珠指出，布袋國中推動食農教育邁入第4年，從澆水、拔草、抓蟲到收割，學生不只是學習種植和採收，最重要的是學習尊敬土地的態度，尤其從整地到收成包裝行銷，學生都必需親自動手，從中也學習「一分耕耘、一分收穫」精神。

林美珠表示，學生依季節時序栽種奶油萵苣、空心菜、大陸妹、玉米、花椰菜等不同蔬菜，每一季都為營養午餐添加不一樣的菜色，還能送給布袋老人食堂，為長者加菜。

林美珠說，參與食農教育學生，從蔬菜種類、栽種方式，以及落葉、生廚餘堆肥處理、整地等，都能侃侃而談，開墾種菜讓學生對環境有了深切體悟，學生的學習態度令人感動。

吳敏男指出，學生辛苦種植蔬菜，也分別在嘉義縣政府「嘉有好市集」等地販售，學生學習耕種和料理之外，還學到了採收、清洗、分裝及行銷的實務經驗，真正落實食農教育精神。（編輯：戴光育）1090114