高雄中崙國中砍校樹爭議 校方：合情合法

高雄中崙國中校內多株樹木遭清除，遭民團指為「大開環保倒車」，校長王文霖則表示，校內並無珍貴樹種，且是為改善校園環境，也經高雄市府簽准，合情合法。（高雄愛樹人團提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年1月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄愛樹人團長莊傑任今天指出，高市中崙國中校長王文霖日前在校內砍樹近百棵，大開環保倒車。王文霖說，校內並無珍貴樹種，此舉是為改善校園環境，且經市府簽准，合情合法。

莊傑任發布新聞稿指出，王文霖16日下令把校內約80棵樹齡約20年的樹全砍了，樹種包括小葉欖仁、火焰木、阿勃勒、黑板樹、台灣欒樹、鳳凰木、黃槿、黃連木，校內另有18株印度紫檀、黃連木等大樹也遭斷頭式修剪，校內2/3的樹木因而被王文霖破壞殆盡。

王文霖則告訴中央社記者，校樹眾多長期缺乏整頓，孳生很多蚊蟲，令師生飽受蚊蟲叮咬之苦，社區民眾也望之卻步不敢進校運動，加上學生每天有掃不完的落葉，這次因操場校樹盤根錯節破壞PU跑道，於是向市府申請經費修補並一併整理校樹。

他表示，斷頭式修剪校樹主要是為學生好，同時為節省校方修剪校樹經費，而腰斬緊鄰操場跑道的大樹是為保護跑道避免遭樹根繼續破壞，況且這次砍樹工程也經市府簽准，合情合法，請護樹團體不要干預校務。（編輯：李錫璋）1090118