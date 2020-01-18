新科立委莊競程發春聯 參加寒冬送暖承諾打拚

民進黨籍台中市立委當選人莊競程（前左4）選後行程滿檔，18日應邀參加北屯區茂盛醫院舉辦的「關懷貧困寒冬送暖慈善活動」。中央社記者郝雪卿攝 109年1月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市第5選區立委當選人莊競程為民進黨在艱困的北北屯區拿下席次後，他今天在服務處發放春聯，還參加關懷貧困寒冬送暖慈善活動，感謝民眾支持。

莊競程在台中市深藍選區北北屯區參選立委勝選後，受到各界矚目。農曆春節快到了，莊競程服務處接獲許多民眾詢問是否有印製鼠年春聯，於是邀請書法老師徐本億書寫「天官賜福」春聯，並與民進黨台中市議員曾朝榮聯名向民眾賀年，共印製2萬份供民眾索取。

選後莊競程行程滿檔，除了繼續在街頭、市場謝票外，下午還應邀出席茂盛醫院舉辦的關懷貧困寒冬送暖慈善活動，他致詞時說，協助貧困家庭是非常有意義又溫暖的活動。

莊競程還指出，感謝選舉期間許多鄉親對他的支持、肯定與愛護，他承諾未來不分黨派真心服務地方，並結合轄區里長、議員，為地方、城市、國家發展打拚，讓大家生活得更好。

國策顧問李茂盛連續10年帶領茂盛醫院、不孕症基金會舉辦寒冬送暖活動，出身雲林貧戶的李茂盛說，小時候最怕過年了，看到別人穿新衣、新鞋，而他家則是擔心債主上門來，如今他自己有成就了，一定要回饋社會。（編輯：唐聲揚）1090118