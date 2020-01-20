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年貨大街消費爭議 北市府加強輔導

最新更新：2020/01/20 18:55

（中央社記者黃麗芸台北20日電）有網友日前發文說迪化街23條牛軋糖要價新台幣1100元。台北市商業處表示，為確保消費者採買年貨順利，今天和消保官前往迪化街加強輔導作業，若未明確標價者限期不改善將開罰。

有網友在臉書社團爆怨公社發文說，18日前往迪化街採買年貨，23條牛軋糖結帳竟要價1100元；業者事後接受媒體訪問時表示，牛軋糖內含夏威夷豆和杏仁果，真材實料的利潤並不高，且秤重均向顧客說明計價方式，不會強迫購買。

商業處今天發布新聞稿表示，為確保消費者採買年貨順利，今年延續由台北市法務局消保官與商業處、衛生局、環保局、消防局等機關共組聯合輔導小組，自10日至23日止，針對迪化街食品安全、環境清潔、消防安全及商品標示等項目查察。

商業處說，今天會同消保官前往迪化街年貨大街現場加強輔導作業，並要求各業者均須提供消費者明確標價，若未標價且經限期改善未果者，依法得處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

同時，提醒消費者購買商品前，宜先詢問售價，若價格無法接受則應表明不願購買。

商業處說，民眾若有相關疑義者，可電洽台北市民當家熱線1999轉7079，若因購買商品產生爭議或消費相關問題則可撥打全國消費者保護專線1950諮詢。（編輯：張銘坤）1090120

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