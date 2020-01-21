台灣燈會副展區除夕休園 初一至初五不打烊

2020台灣燈會文心森林公園副展區已經開幕，設有節慶嘉年華、繽紛世界、生肖遊園地、熱帶叢林、國際明星會5大燈區，共52座燈組。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年1月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）2020台灣燈會副展區已經開幕，台中市政府今天表示，歡迎民眾春節連假期間前來賞燈，在7天春節連假中，副展區只有除夕當天休園，其餘都比照假日時間開園。

2020台灣燈會文心森林公園副展區於去年12月21日點燈，台中市新聞局表示，以「童趣樂園」為主題的副展區，設有節慶嘉年華、繽紛世界、生肖遊園地、熱帶叢林、國際明星會5大燈區，共52座燈組。

市府這次更在副展區引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，新聞局指出，現場可看到放大版的扭蛋明星，每個週末假日還有「童樂舞台」表演活動近百場，精彩可期。

市府提醒在春節連假期間想要前來副展區賞燈的民眾，24日除夕當天將休園1天，小年夜23日及大年初一至初五（25日至29日），都比照假日開園時間上午10時至晚上10時開放，歡迎民眾到台中走春賞燈。

此外，2020台灣燈會后里花博園區主展區將於2月8日點燈並展至2月23日，市府歡迎民眾利用假期，到台中來一趟燈會之旅。（編輯：卞金峰）1090121