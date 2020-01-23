走春來台東富岡看APP找停車 提醒到知本別餵猴

（中央社記者盧太城台東縣23日電）因應春節民眾湧入台東富岡漁港採購海味人潮，台東縣政府推出手機線上APP「Qparking 饗樂停車」查詢港區內停車位；同時呼籲民眾別餵食猴子，農業處將在東河登仙橋派員勸導。

縣府農業處去年起逐步改造富岡漁港交通動線及觀光魚市，營運以來頗受漁民及遊客稱讚，尤其是現撈現煮的漁港餐廳更是大受饕客喜愛。為迎接農曆春節到來，農業處除了加強港區安全派保全人員定期巡邏外，並以修整兩旁的行道樹以保持環境清潔、市容景觀。

為避免民眾車潮湧暴富岡漁港周邊道路，農業處啟動手機線上APP「Qparking 饗樂停車」查詢港區內停車位及繳費，可享9折優惠。民眾可以直接從手機下載港區最新交通動態以及繳費，此外漁港周邊有專人在車流節點處調節車潮，讓民眾快樂出門、買得開心。

此外，由於野外獼猴數量逐年增加，春節期間遊客出遊人數大增，縣府農業處從大年初一到初五在東河鄉泰源幽谷登仙橋獼猴出沒聚集地，勸導遊客不要餵食及挑逗猴子，以防範遊客被猴子咬傷、抓傷，尤其是目前狂犬病疫情尚未解除。

同時，近來知本溫泉勇男橋附近獼猴聚集，縣府農業處特別在春節前加設告示牌提醒遊客注意猴子之外，並印製傳單交予附近飯店、超商宣導，遠離野猴以預防感染疱疹B病毒。（編輯：孫承武）1090123