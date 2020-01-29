北大武山追殘雪 林管處籲民眾上山萬全準備

（中央社記者陳朝福高雄29日電）時隔15年後，28日北大武山降下瑞雪，今天屏東林區管理人員巡查，發現7.4K稜線上開始有殘雪，呼籲要追雪的民眾應先評估自身及裝備。

北大武山28日在水氣充足及低溫條件下，時隔約15年再度降下瑞雪，今天管理人員上山巡查，發現自7.4K稜線上開始有殘雪，一路到9.0 K三角點附近，但水氣不夠殘雪逐漸減少中，三角點的積雪已幾乎融化。

屏東林區管理處建議，登頂北大武山最佳時間是3天2夜，因為檜谷山莊需要提前申請床位，未申請的民眾不宜為了追雪而貿然上山；如果預計摸黑夜登，應攜帶亮度足夠的頭燈，防寒衣物，並以洋蔥式穿法，最內層保暖透氣貼身，中層刷毛保暖衣，帶防風外套及防雨衣。

林管處今天發布新聞稿指出，昨夜殘雪已開始硬化，下坡時斜坡樹根石頭都很滑，如果有簡易冰爪也可帶著下山時候使用。

林管處評估，接下來2天冷度夠恐濕度不夠，殘雪增加的機率不太高，如果民眾仍要欣賞殘雪，應先評估自身及裝備是否做好萬全準備，包括雪地攀爬經驗與裝備、防水保暖衣物是否足夠等，否則一旦步道結冰結霜濕滑，易發生意外事故、甚至失溫危及性命。

林管處指出，如果民眾經自身評估結果，不適合貿然前往追雪者，建議可至「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書粉絲專頁，將不定時張貼相關即時美景讓民眾透過影像欣賞。（編輯：陳清芳）1090129