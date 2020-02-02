台灣燈會防武漢肺炎 中市府：第一線人員戴口罩

（中央社記者趙麗妍台中2日電）2020台灣燈會在台中市舉辦，台中市議會民進黨團要求市府就台灣燈會防疫進行專案報告，市府表示，燈會第一線工作人員戴口罩，園區提供消毒用品，接駁車全面加強消毒作業。

武漢肺炎疫情延燒，2020台灣燈會8日將在台中市登場，台中市議會民進黨團總召陳世凱今天表示，今年的台灣燈會辦在台中，預計吸引百萬人潮湧入，燈會期間的防疫措施該如何進行，市府必須向全體市民報告。

台中市議會民進黨團近日將發起連署，希望在2月8日前召開臨時會，由市府進行2020台灣燈會武漢肺炎防疫專案報告。

台中市政府新聞局表示，市府已嚴陣以待，提前備妥各項防疫物資，醫療救援人員也隨時待命，公車等接駁車也全面加強消毒作業，並要求市府同仁、燈會志工、司機與攤商等第一線工作人員務必戴口罩。

園區內各項公共設施，包括哺乳室、洗手間等也提供洗手液、酒精等消毒用品，讓民眾加強清潔，將定期整理哺乳室、洗手間，坐式馬桶也放置消毒酒精，提供民眾使用，並加派人員宣導衛教。

新聞局指出，農曆年前，市府已持續跨局處召開防疫會議並提升應變層級，由市長盧秀燕親自坐鎮指揮，春節期間，盧秀燕前往副展區文心森林公園視察防疫情形、慰問燈會志工 ，強調活動以民眾安全健康為第一優先，將參觀風險降到最低。（編輯：黃世雅）1090202