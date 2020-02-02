慶總統連任兼炒熱罷韓 食堂請吃滷肉飯

（中央社記者程啟峰高雄2日電）罷韓第二階段連署第5天，釣客食堂今天舉辦請吃滷肉飯慶祝總統蔡英文連任活動，吸引大批民眾捧場，現場並擺攤受理罷韓連署，「罷韓四君子」到場贈匾感謝業者相挺。

罷韓第二階段連署1月29日展開迄今收件逾8萬份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋與公民割草行動代表李醫師組成的「罷韓四君子」至高市三民公園致贈「功在高雄」匾額給釣客食堂老闆娘李虹曇感謝她一路相挺，並呼籲大家讓罷韓二階連署早日達標30萬份。

李虹曇與贊助活動的資深媒體人王瑞德中午在三民公園免費提供逾1000份滷肉飯及礦泉水，由於元宵節將到，李虹曇加碼請客上千份滷蛋及湯圓，聞香而來的民眾大排長龍，場面熱烈。

陳冠榮等人贈匾後先行離去，王瑞德也未現身，李虹曇率員工一一發送民眾滷肉飯、湯圓，現場並擺攤受理罷韓連署，不少前來搶便宜民眾也順道詢問或響應連署。

釣客食堂是罷韓連署點之一，業者表示，罷韓二階連署書放置店內供人索取，若有人前來填寫也會協助說明注意事項，今天的大請客活動除慶祝蔡總統連任，也希望藉以炒熱罷韓熱度，號召更多人響應。

另外，張博洋表示，第二階段連署規則繁複，填寫不易，當有民眾寫對完成連署，台灣基進的連署點就會有人當場拉炮恭賀；高雄市長韓國瑜鑄下大錯背棄高雄去選總統，台灣基進希望以幫高雄辦喜事的氛圍推動罷韓，有市民響應是件快樂的事，因此特別拉炮慶祝。（編輯：黃世雅）1090202