中捷公司接管捷運綠線 衝刺年底通車營運

台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，中捷公司已陸續接管北屯機廠內車輛、軌道維修廠與全線站及路軌，預計將在109年底通車營運。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 109年2月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運綠線預計將在今年底通車營運，台中捷運公司今天接管進駐全線18個車站及路軌，為捷運通車邁向新里程碑。

台中捷運公司董事長林志盈今天表示，台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站。中捷公司已在民國108年12月16日接管北屯機廠內車輛與軌道維修廠，今天接管全線站及路軌。

林志盈指出，站務人員今天起同步進駐並啟動營運模式的各項設施及設備運作，如電梯、扶梯、月台門、售票機等，未來待人力陸續到位後，即逐步推進至早午夜三班輪值的營運常態模式。

維修人員今天也開始進駐車站及北屯、烏日兩座主變電站，依系統廠商所提供的維修保養手冊，每日安排一班維護人力模擬營運狀態，待近期招考人員報到並完成訓練後，即比照營運模式執行24小時值勤作業。

此外，台中捷運行控中心也會配合列車運轉調度需求啟動三班輪值，載入列車運行時刻表，測試列車於尖離峰班距運行下的準點狀況，並測試號誌、通訊、電力、環控等系統的穩定度。

林志盈說，後續還將進行一連串模擬演練，包含12項維修類演練、24項綜合演練，內容涵蓋如列車故障、車站火災、旅客疏散等單一或多重事件複合式演練，人員藉由長時間且不間斷的訓練後，才能面對通車營運後的各項挑戰。

因應武漢肺炎，台中捷運公司原訂1日至5日開放捷運文心森林公園站讓民眾參觀活動延後，林志盈表示，未來將規劃適時開放部分車站供民眾參觀，傾聽民意，作為日後營運參考。（編輯：黃世雅）1090203